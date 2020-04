PRF apreende três veículos com contrabando de cigarros e drogas

Em megaoperação realizada pelo Grupo de Policiamento Tático das Polícias Rodoviárias de Cascavel e Foz do Iguaçu, duas caminhonetas e um VW/Jeta, todos com queixa de roubo, foram apreendidos com grande quantidade de contrabando de cigarros e maconha.

A apreensão ocorreu na noite desta segunda-feira, durante a fiscalização realizada na rodovia BR-272. As duas caminhonetas, uma Amarok e outra Chevrolet S-10, empreenderam fuga quando os motoristas se depararam com a blitz.

Os veículos seguiram pela BR 487, sentido a Luiziana, mas como o grupo de policiais estava bastante reforçado, foi feito um cerco e as duas caminhonetas acabaram abandonadas próximo à entrada da Fazenda Onça Parda.

Os ocupantes conseguiram fugir, mas dentro dos veículos os policiais apreenderam 100 caixas contendo 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Enquanto os policiais ainda atendiam a ocorrência, um veículo VW/Jetta se aproximou e o motorista se apavorou e fugiu em alta velocidade. Pouco tempo depois o automóvel foi localizado abandonado na rua São Paulo, perto do Banco do Brasil, com 517 kg de maconha. Ninguém foi preso na operação. A Amarok havia sido roubada no Rio Grande do Sul, a S-10, em Santa Catarina e o Jetta, no Rio de Janeiro. Os veículos com o contrabando de cigarros foram encaminhados para a Receita Federal, em Cascavel, enquanto o Jetta com as drogas, foi entregue na delegacia de Campo Mourão.