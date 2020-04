Secretaria da Saúde confirma 18 novos casos e duas mortes no Estado

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta segunda-feira (13) 18 novos casos e duas mortes nos municípios de Maringá e Arapongas. Um homem de 52 anos, residente em Maringá, estava internado desde o dia 06 e teve a confirmação para a Covid-19 na sexta-feira (10). Morreu neste domingo (12) em um hospital da região.

Um senhor de 79 anos, residente em Arapongas, morreu nesta segunda-feira (13). Estava internado desde o dia 07, tendo a confirmação para a doença neste sábado (11).

Os 18 novos casos foram registrados nos municípios de Quitandinha (1), Fazenda Rio Grande (1), União da Vitória (1), Jataizinho (1), Londrina (4), Assis Chateaubriand (1), Apucarana (5), Foz do Iguaçu (3) e Paranavaí (1).

Três casos confirmados em Curitiba foram transferidos. Dois para o município de São José dos Pinhais e um para o município de Colombo. Um caso confirmado de Londrina foi transferido para o município de Marumbi e um caso confirmado em Paiçandu foi transferido para o município de Maringá. De acordo com as investigações, foi confirmado que os pacientes residiam em municípios diferentes de onde foram notificados inicialmente.

DADOS

O Paraná soma 768 casos confirmados – 12 não residem no Estado –, 33 óbitos – um não residia no Estado –, 6.390 descartados e 411 em investigação.

126 pacientes estão internados, 75 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 51 em leitos clínicos.

No Paraná, 130 pacientes já foram liberados do tratamento. Esse dado não inclui ainda o número do município de Curitiba.

Agência Estadual de Notícias