PRF apreende Skunk em fundo falso de veículo paraguaio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 9,8 quilos de skunk na manhã desta quarta-feira(16) em Engenheiro Beltrão-PR. A droga era transportada em um automóvel Honda/CRV, de cor prata, com placas paraguaias.

Por volta de 10h15, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista, um paraguaio de 37 anos, residente em Assunção, Paraguai.

Ao desembarcarem do veículo, condutor e mais dois passageiros (um casal de paraguaios), afirmaram que vinham do Paraguai e que estariam em viagem de passeio com destino ao Rio de Janeiro. No veículo havia bagagens, itens pessoais e cadeiras de praia. O condutor afirmou que teria mudado de direção após indicação do GPS.

Ao abrir a porta do motorista, foi percebido pelos PRF’s forte odor de cola, e indícios de que o forro do assoalho teria sido colado recentemente. Ao aprofundar essa inspeção, os agentes encontraram um compartimento falso, sob o assoalho, que dava acesso a caixa de ar do veículo, sendo ali encontrados e retirados 19 invólucros contendo substância com características de Skunk (variedade mais potente de Cannabis), totalizando 9,8 kg da droga.

Ao serem questionados, os ocupantes afirmaram desconhecer a presença da droga, e que teriam pegado o veículo emprestado de amigo, também paraguaio, para realizarem a viagem.

Eles foram presos em flagrante pelo crime de Tráfico Internacional de Drogas, em tese, e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Maringá.

Com informações: PRF