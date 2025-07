Projeto CidadDelas/Cmeg teve reunião no campus da UTFPR

Encabeçado pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg) e com o envolvimento de várias outras instituições públicas e privadas que atuam no Município, o projeto CidadDelas vem – nesta primeira etapa – promovendo reuniões de trabalho para elencar propostas de ações.

O objetivo é estimular o resgate de memórias e a identidade cultural do Município, com a iniciativa contando com o envolvimento direto de mulheres arquitetas, engenheiras, empresárias, artistas “e outras apaixonadas pela cidade”, explica a presidente da Cmeg, Edilaine Maria de Castro.

No final da tarde da última terça-feira (15/7), o grupo envolvido no projeto reuniu-se no campus local da Universidade Tecnológica Federal (UTFPR). O encontro desta semana teve como objetivo principal levantar possíveis espaços urbanos para intervenções artísticas.

Entre as propostas apresentadas estão o aproveitamento de paredões de imóveis localizados em pontos estratégicos como verdadeiros painéis para a execução de pinturas artísticas e outras manifestações de cunho cultural. Com a mesma finalidade foi sugerido o aproveitamento de tapumes de obras em execução, caçambas, lixeiras, etc.

A instalação de livro de grande porte com o qual as pessoas possam interagir, criação de caminho literário (com livros pintados no calçamento), instalação de totens literários e estruturas para a troca de livros, colocação de bancos em formato de livros e a implantação de placas com poemas em espaços públicos foram algumas das muitas ideias propostas.

Além de estimular o resgate de memórias e a identidade cultural do Município, o projeto objetiva também fortalecer o potencial turístico de Campo Mourão, impactando diretamente a economia local, com a consequente geração de empregos. “O que se busca é uma cidade mais sustentável, acessível, tecnológica, humana, segura e inclusiva”, enfatiza Edilaine Castro.

O projeto CidadDelas tem a parceria do Instituto de Pesquisa e Planejamento do Município (Ipplan), Sebrae, Prefeitura, Sindicato Empresarial, Sesc, Senac e da UTFPR.

CALENDÁRIO

A próxima reunião do grupo de trabalho está marcada para o dia 5 de agosto e vai acontecer no Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira”. Além de palestra do historiador local Jair Elias e da participação de outros convidados especiais, a pauta do encontro vai tratar do envolvimento de empresas no projeto com produtos da área em que atuam e ainda sobre a criação de um projeto Empresa Amiga da História.