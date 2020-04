Revista Coamo circula com a edição de nº 500

“O nome não importa, e sim a mensagem que chegará até os Senhores. Seremos mais um elo entre a Cooperativa e os Cooperados”, constava no primeiro dos cinco parágrafos do Editorial inaugural da primeira publicação que circulou em novembro de 1974 com o nome de Informativo Coamo. Esse foi o início da comunicação impressa na cooperativa. Comunicação que já tem 45 anos de existência e que neste mês de março alcançou marca histórica de 500 edições.

Durante todos esses anos, a publicação foi evoluindo, seguindo os passos da cooperativa, e em 2015 passou a ser editada no formato de revista, alinhada a um dos sete princípios do cooperativismo e à filosofia da própria Coamo.

O princípio cooperativista da informação, presente na lista definida em 1995, vigente até hoje, dá conta de que a ação cooperativa, em qualquer parte do mundo, deve orientar-se por estas diretrizes fundamentais. Com a mesma premissa do sistema cooperativista, a Coamo sempre adotou a comunicação como área estratégica, conforme destaca o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, José Aroldo Gallassini. “Nosso objetivo é manter o cooperado por dentro das novas tecnologias, tendências de mercado e de produção para que possam produzir sempre mais. A Revista Coamo se preocupa em mostrar o melhor caminho. A Revista Coamo colabora e presta esse serviço, de forma clara e objetiva. São 500 edições acompanhando toda a trajetória da Coamo”, assinala.

Ao comemorar a edição de número 500, a Revista Coamo continua se destacando. Com uma maior estrutura, nova diagramação e visão mais ampla dos seus objetivos, a Revista cumpre a missão de levar informações das atividades desenvolvidas pelos cooperados, e setores cooperativista e agropecuário nacional.

A Revista Coamo é um dos principais canais de comunicação criados pela cooperativa para interagir com todos os seus públicos, sobretudo os cooperados, clientes, fornecedores, parceiros, instituições e comunidade em geral”, destaca Ilivaldo Duarte, assessor de Comunicação da Coamo. Além da versão impressa, a Revista Coamo possui versões eletrônicas, com total conteúdo, para acesso na internet.

VERSÃO ON-LINE

Já está circulando a versão impressa e disponível em sua versão on-line com a edição de março de número 500. A edição da Revista Coamo traz como reportagem especial o Encontro de Verão na Fazenda Experimental e a Assembleia Geral da Credicoamo, com aprovação do balanço da gestão 2019 e a implantação da nova estrutura organizacional com a Governança Corporativa.