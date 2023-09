PRF apreende mais de 200 kg de maconha na BR-369, em Campo Mourão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campo Mourão apreendeu no inicio da noite de ontem, um veículo Hyundai HB20S, com placas de Cascavel, transportando 207 kg da maconha.

Os policiais fizeram a abordagem na BR-369, após encontrarem o veículo estacionado às margens da rodovia, entre o posto rodoviário e a cidade de Campo Mourão. No veículo encontravam-se o condutor, um homem de 30 anos, e um adolescente de 17 anos.

Em averiguação nas partes internas do veículo foi encontrado um fardo com capulho de maconha, e no porta-malas, dez fardos da mesma droga, totalizando 207 kg. O motorista disse que havia carregado a droga em Santa Helena, região oeste do Estado, e a entrega seria em São Paulo.

Ele foi preso em flagrante e o menor apreendido. Ambos foram encaminhados com o veículo e a droga para a Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão.