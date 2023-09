Com apoio da Receita Federal, PRF apreende celulares ocultos em painel de veículo na BR-272

O motorista de um veículo VW/Polo, com placas de Foz do Iguaçu, foi detido por volta das 10h de ontem, transportando 25 aparelhos celulares de alto valor de mercado. A apreensão ocorreu na rodovia BR-272, próximo a Farol, durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a Receita Federal.

O veículo foi parado após realizar uma ultrapassagem e estar transitando em alta velocidade sentido Campo Mourão. Na fiscalização preliminar, nada foi encontrado de irregular, porém, devido ao nervosismo do condutor, um rapaz de 24 anos, morador de Foz do Iguaçu, os policiais iniciaram uma fiscalização minuciosa no automóvel.

Com isso, encontraram um compartimento oculto sob o painel que abrigava 25 aparelhos celulares. O rapaz afirmou ter preparado o compartimento no veículo e adquirido as mercadorias na cidade de Foz do Iguaçu para entregá-las em Maringá.

A ocorrência foi encaminhada aos órgãos competentes em Maringá. Já o condutor responderá pelo crime de descaminho, com pena que pode chegar a quatro anos de reclusão.