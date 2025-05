PRF apreende maconha em Campo Mourão

Na manhã desta segunda-feira (5), policiais rodoviários federais em ronda, identificaram um veículo com VW/Gol com características suspeitas no pátio de um posto de combustíveis situado às margens da rodovia da BR 369, no município de Campo Mourão,

Na loja de conveniência, foi identificado o condutor do veículo, inclusive a chave estava em seu bolso. Em fiscalização nos compartimentos do Gol foi encontrado grande quantidade de maconha, que, após pesada, totalizou 201 kg.

Também os policiais constataram que as placas do carro eram falsas, e as verdadeiras remetem a um veículo com registro de furto.

Foi a segunda ocorrência de apreensão de drogas realizada pela PRF nesta segunda-feira, com a utilização de veículos roubados. A primeira foi em Paiçandu.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Em tese, ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.