PRF apreende grande quantidade de maconha e skunk em Campo Mourão

Policiais rodoviários federais apreenderam uma grande quantidade de drogas pór volta das 11h20 desta quarta-feira, na rodovia BR-158, trecho do anel viário de Campo Mourão. A equipe fazia a sinalização em um acidente de trânsito, quando deram ordem de parada a um Fiat/Uno, que seguia sentido Maringá.

O condutor desobedeceu a ordem e acelerou o veículo em alta velocidade, realizando várias ultrapassagens forçadas na contramão de direção. Houve o acompanhamento tático por aproximadamente oito quilômetros, até que a equipe da PRF conseguiu abordá-lo.

Em fiscalização, foi constatado no interior do automóvel, divididos em vários tabletes, 132,5 kg de maconha e 7,5 kg de skunk.

Foi também verificado pelos policiais que o veículo portava placas falsas, e que este foi objeto de assalto no dia 20 de julho, na cidade paulista de Limeira. Após questionado, o condutor, um homem de 30 anos, se limitou a dizer que pegou o veículo na região de Foz do Iguaçu e pretendia seguir com a droga até a cidade de São Paulo, onde entregaria o entorpecente como pagamento de uma suposta dívida.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. Em tese, ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículo, desobediência e direção perigosa.