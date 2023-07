Começa o prazo para pedir isenção do pagamento do Vestibular da Unespar

Começou nesta semana o prazo para solicitar o pedido de isenção do valor total da taxa da inscrição ao processo seletivo de ingresso no Vestibular 2024 da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). O prazo termina no dia 24 de agosto. O resultado do pedido de isenção será divulgado a partir do dia 28 de agosto no site da Unespar.

O vestibular oferta 2.322 vagas, sendo 1.161 de ampla concorrência. Os câmpus ficam em Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

As provas do Vestibular 2023/2024 serão realizadas no dia 08 de outubro. Para os cursos que exigem Testes de Habilidades Específicas – (THE), das unidades de Curitiba I (Embap) e Curitiba II (Fap), os candidatos farão os testes entre os dias 09 a 11 de novembro, conforme o calendário do concurso. Confira mais detalhes no edital.

Poderá fazer a pedido de isenção da taxa de inscrição o/a candidato/a:

a) Inscrito/a no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata do Decreto Federal n. 6135/2007 e no Sistema de Isenção de Taxas de Concurso (SISTC), do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS).

Para efetivar a solicitação o candidato/a deverá:

– Preencher a Ficha de Inscrição do Vestibular e responder o Questionário Socioeducacional

– Preencher a Ficha de Solicitação da Isenção, constante no site do vestibular

b) Doador/a de sangue ou de medula óssea, em conformidade a Lei 20310/2020.

Nesse caso, o candidato/a deverá:

– Preencher a Ficha de Inscrição do Vestibular e responder o Questionário Socioeducacional

– Preencher a Ficha de Solicitação de Isenção, constante no site do vestibular

– Comprovar duas doações de sangue nos últimos doze (12) meses, conforme Lei Estadual n. 19.293, de 13/12/2017, alterada pela Lei n. 20310/2020, e para doadores/as de medula óssea, apresentar Declaração de Cadastro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea

A cópia do comprovante/declaração deverá ser enviada no e-mail [email protected] até o dia 24 de agosto.

c) Servidor/a da Unespar que ganhe até três salários mínimos e que não concluiu curso superior.

Esse grupo de candidatos/as deverá:

– Preencher a Ficha de Inscrição do vestibular e responder o Questionário Socioeducacional

– Preencher a Ficha de Solicitação de Isenção, constante no site do vestibular, no período entre 24 de julho a 24 de agosto de 2023

– Enviar a Declaração da Divisão de Recursos Humanos do campus para o e-mail [email protected] até o dia 24 de agosto

Agência Estadual de Notícias