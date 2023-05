PRF apreende em Campo Mourão dois veículos carregados com cigarros do Paraguai

Durante fiscalização focada no combate à criminalidade, policiais rodoviários federais apreenderam na tarde dessa sexta-feira, 19, dois veículos que transitavam juntos em alta velocidade sentido Maringá, com cigarros contrabandeados do Paraguai.

A apreensão ocorreu na rodovia BR-369, em Campo Mourão. Os condutores obedeceram a ordem de parada e em fiscalização no interior dos veículos, ambos Renault Scenic, foram encontrados grande quantidade de maços de cigarros.

No total, a apreensão resultou em 11.500 maços de cigarros. A ocorrência foi encaminhada aos órgãos competentes em Maringá.