Rapaz de 20 anos é assassinado a tiros em tabacaria de Campo Mourão  

Campo Mourão registrou na madrugada deste sábado, 20, o 14º homicídio do ano. A vítima, identificada por João Paulo Piazeski, 20 anos, foi morta a tiros, em uma tabacaria, localizada na avenida Armelindo Trombini, no jardim Albuquerque.

A Polícia Militar e o Samu foram acionados, mas o jovem já estava em óbito. Testemunhas relataram que a vítima se desentendeu com três homens no interior do estabelecimento.

Na hora em que saiu para ir embora, Piazeski foi baleado com um tiro na cabeça, morrendo do lado de fora da tabacaria. O atirador e os outros dois homens fugiram do local e não foram localizados pela polícia.

Após os trabalhos de pericia da Policia Civil e Cientifica, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exame de autopsia.