PRF apreende caminhão com drogas, armas e bloqueador de sinal em Ubiratã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão baú transportando drogas e armas durante fiscalização realizada no município de Ubiratã, na manhã desta terça-feira, 23. O veículo era conduzido por um homem de 36 anos, que foi preso em flagrante.

Durante a abordagem, os policiais da PRF localizaram no interior do caminhão aproximadamente 15,3 kg de cocaína e 15,7 kg de crack. Além das drogas, foram encontradas duas pistolas, sendo uma delas equipada com silenciador, e um aparelho bloqueador de sinal, conhecido como “jammer” ou “capetinha”, comumente utilizado por criminosos para dificultar o rastreamento de veículos.

Diante da situação, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia da Polícia Civil de Ubiratã.