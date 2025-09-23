Dupla tentativa de homicídio em CM

Duas pessoas foram alvejadas por disparos de arma de fogo em uma dupla tentativa de homicídio registrada na tarde desta terça-feira (23), em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Carlos Oto Roeder, no Jardim Copacabana.

De acordo com as informações, as vítimas estavam em frente a uma residência negociando um veículo quando uma motocicleta Honda Twister de cor vermelha se aproximou. O garupa efetuou vários disparos contra os homens.

Um dos tiros atingiu o peito de uma das vítimas, enquanto a outra foi ferida de raspão no braço. Segundo informações preliminares, o projétil que atingiu o tórax acabou caindo no chão, levantando a suspeita de que a arma utilizada fosse de baixo calibre.

Após os disparos, os autores fugiram do local tomando rumo ignorado. Equipes do SAMU prestaram socorro às vítimas, enquanto a Polícia Militar registrou a ocorrência e iniciou diligências para localizar os envolvidos.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas para apurar as circunstâncias do crime e coletar provas. Até o momento, a motivação do atentado não foi esclarecida.