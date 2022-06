PRF apreende 1,8 tonelada de maconha durante o fim de semana no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou diversas apreensões de maconha durante o último final de semana no Paraná. Na sexta (24), 666 quilos da droga foram apreendidos em Quarto Centenário numa ação integrada com forças policiais da fronteira, e no domingo (26), mais de mil quilos estavam num caminhão carregado de soja na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Na tarde de sexta-feira (24), durante Operação Hórus; ação integrada entre PF, PRF, BPFRON/PMPR e GOA/PCPR obteve êxito em abordar três veículos que tinham como destino o estado do Ceará, os quais foram acompanhados até Goioerê, para onde empreenderam fuga.

Na revista foi localizado em dois dos veículos, aproximadamente 666 quilos de maconha, sendo ainda conduzidas seis pessoas presas e entregues toda a ocorrência na delegacia da polícia federal de Guaíra (PR).

Na tarde de ontem (26), dia Internacional contra Abuso e Tráfico de Drogas, na BR-277, Campo Largo (PR), mais de uma tonelada de maconha. A droga estava escondida em meio a uma carga de soja e dentro da cabine do motorista embaixo dos bancos.

Uma equipe de policiais que fiscalizava na BR-277, quando abordou um M. Benz/LS branco e durante procedimento de fiscalização encontrou a droga, totalizando 1.097 quilos de maconha.

O condutor, 42 anos, e a passageira, 36 anos, foram detidos e encaminhados para a Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Fonte: Assessoria de Comunicação/PRF