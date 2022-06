Jovem de Goioerê morre afogada em represa de Moreira Sales

Uma moradora de Goioerê, de 18 anos morreu afogada em uma represa localizada em uma propriedade rural, às margens da rodovia PR-468, perto da Vila Rural de Moreira Sales. A ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (24).

De acordo com informações a jovem estava acompanhada da mãe no local. Em determinado momento, ela foi em direção ao córrego e caiu, porém não foram divulgados detalhes sobre como ocorreu o afogamento.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Goioerê foi acionada para fazer a retirada do corpo do local. A identificação da vítima ainda não foi divulgada.

Com informações do Goionews