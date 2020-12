Presos tentam fuga em Campina da Lagoa

Após uma suspeita de tentativa de fuga na cadeia de Campina da Lagoa, equipes da Polícia Penal e do Grupo SOE de Cascavel, realizaram uma vistoria nas celas e apreenderam três pedaços de ferro, utilizados para o rompimento da laje. A operação ocorreu na madrugada desse sábado.

Os policiais de plantão da delegacia ouviram um forte barulho que vinha do interior da cadeia durante a madrugada, o que gerou a suspeita de tentativa de fuga. Após a contenção dos presos, as equipes fizeram a vistoria e conseguiram impedir a possível fuga. Além dos pedaços de ferro, os policiais apreenderam um aparelho de celular em uma das celas e um caderno com anotações. Nos fins de ano as tentativas de fuga ocorrem com mais frequência nas cadeias.