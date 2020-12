Historiador pede fotos à comunidade para seu livro sobre o Clube 10 de Outubro

Autor de quatorze livros sobre a história de Campo Mourão e do Paraná, o historiador Jair Elias dos Santos Júnior está realizando mais uma obra que vai registrar a história da cidade. Trata-se do livro comemorativo dos 70 anos de fundação do Clube Social e Recreativo 10 de Outubro, em fase inicial de elaboração. “Nesta obra registramos a história do clube social mais antigo da região noroeste do Paraná, fundado por um movimento dos mourãoense em 1951”, explica Jair Elias.

O trabalho será dividido em duas etapas. A primeira, parcialmente concluída, consiste na realização de pesquisas no arquivo do Clube e nos periódicos da Biblioteca Pública Municipal e do Museu Deolindo Mendes Pereira. A segunda pretende ouvir os ex-presidentes e as pessoas que tiveram grande participação na história do Clube ao longo da sua história. Nessa fase inicial foi possível levantar os nomes de artistas famosos no Brasil que se apresentaram no Clube, bem como, os Carnavais e os bailes de debutantes que mobilizaram a elite local.