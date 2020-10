Preso rapaz que matou vizinha a tijolada por ela defender animal

A Polícia Civil de Campo Mourão prendeu nesta sexta-feira, o jovem Paulo Vitor Pereira, 21 anos, acusado de matar a vizinha com uma tijolada, após ela o denunciar por maus tratos a um animal. Ele espancava o próprio cão, quando a vizinha Viviane Andrea dos Santos, 33 anos, moradora no jardim Paulista fez a denúncia a uma entidade de proteção a animais e também à Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram, ele já não estava mais no local, mas assim que a equipe da PM saiu, ele retornou e jogou um pedaço de tijolo, que atingiu a cabeça de Viviane. O fato foi registrado no dia 20 de setembro.

A mulher foi internada no hospital Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento e morreu na madrugada do dia 14 de outubro. A morte de Viviane ganhou repercussão estadual e até nacional.

“Recebi ligação do Rio de Janeiro, Espírito Santo e de outros estados, querendo informações sobre o caso. Disse que em breve a gente teria uma resposta e agora, com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário, que autorizou o pedido de prisão, ele foi detido em um assentamento em Peabiru”, disse o delegado-chefe da 16º Subdivisão Policial de Campo Mourão Nilson Rodrigues.

Segundo o delegado, Pereira morava no jardim Paulista, em Campo Mourão, mas após o crime, se mudou para Peabiru. “Ele deixou a mãe em uma casa em Peabiru, onde ela foi orientada a dizer que o filho estava trabalhando em Maringá. No entanto, a nossa equipe competente de investigadores descobriu o seu paradeiro em um assentamento, em Peabiru”, relatou o delegado.

Segundo o delegado, Pereira já tem passagens pela polícia por outros crimes, inclusive quando ainda era menor de idade. “Ele já tem passagem por latrocínio, quando ainda era menor, ou seja, tem o ímpeto de praticar crimes graves, sem se importar com o resultado, como ocorreu no caso da Viviave”, revelou Rodrigues.

O mandado de prisão foi deferido pelo juiz da 2ª Vara Criminal, Paulo Eduardo Marques Pequito. O rapaz detido vai responder por lesão corporal seguida de morte e também por maus tratos a animal.