Estudante que não se dedicar, vai reprovar, adverte secretário de Estado da Educação

Antes de participar da inauguração do Colégio Estadual Novo Horizonte, ao lado do governador Ratinho Junior, ontem à tarde, em Campo Mourão, o secretário estadual de Educação , Renato Feder visitou a chefe do Núcleo Regional de Educação, Ivete Sakumo.

Questionado pela imprensa sobre o momento difícil que a educação enfrenta no Paraná e no Brasil, por conta da pandemia do coronavírus, ele falou sobre os pontos positivos e negativos das aulas remotas.

Chamou a atenção também dos pais para que acompanhem a participação dos filhos nas atividades on-line e fez um alerta: “No Paraná não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Os professores conhecem a realidade de cada aluno e aquele que pode e não faz as lições virtuais, vai levar zero e corre sim o risco de reprovação”, alertou o secretário.

Sobre a pandemia, Feder disse que a educação do Estado sofreu com pontos negativos, mas coloca a tecnologia, principalmente, como lição importante para ser mantida nas escolas.. “Claro que tivemos muitos pontos negativos, mas a tecnologia surgiu para ficar na educação. No Paraná vemos professores engajados com a tecnologia, milhares de aulas e lições de casa sendo realizadas, alunos sendo levados virtualmente pelos professores a conhecer museus, vírus no corpo humano, entres outras atividades importantes por meio da aula remota. Os nossos professores abraçaram a educação e hoje o estado é referência nesse modelo de ensino no Brasil”, destaca o secretário.