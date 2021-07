Preso por violência doméstica, homem “insiste” na frente da PM que vai matar a ex-mulher

Um homem acusado de violência doméstica foi preso pela Polícia Militar na rua José Oliveira Rosa, no conjunto Fortunato Perdoncini, por volta das 16h dessa quarta-feira.

Além disso, ao ser abordado, ele ainda ameaçou os policiais. A equipe foi ao local após ser acionada pela mulher, que informou que o ex-convivente dela estaria de posse de uma faca e queria matá-la.

O homem foi localizado pela PM em frente a um bar. Ele confirmou apenas que teria discutido com a ex, enquanto que a mulher disse que está separada dele há alguns dias e que na data de ontem o homem teria tomado um celular dela e ainda tentado golpeá-la com uma faca.

Ela conseguiu fugir da agressão e ligou para a PM. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil. Durante o encaminhamento o acusado xingou os policiais, disse que não ficaria muito tempo preso e que ao sair mataria a mulher.

Durante a confecção do Boletim de Ocorrência o acusado dizia a todo momento que ao sair da cadeia ia matá-la. “Olha aqui policial, tô falando olhando no seu olho. Assim que eu sair vou matar ela. Vocês não vão estar do meu lado todo dia pra conseguir evitar”, ameaçou ele.