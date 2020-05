Preso por tráfico de drogas com o filho, pai se diz arrependido

O tráfico de drogas tem destruído muitas famílias em Campo Mourão, seja pelo envolvimento com o entorpecente ou por assassinatos provocados por dívidas com os traficantes.

Nesta sexta-feira, a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu o filho dele, menor de idade por tráfico de drogas. O comandante da Rotam, subtenente J.Silva disse que a equipe fazia patrulhamento pelo jardim Alvorada, quando abordou o adolescente com drogas.

“Fizemos a apreensão do menor com maconha e para nossa surpresa, quando chegamos na casa de seu pai para verificar a documentação e comunicar o fato, foi constatado que ele tentou se desfazer de algumas pedras de crack. Feita a revista, encontramos duas pedras de crack em seu bolso e mais algumas pedras embaixo da cama, totalizando 21 unidades”, disse o subtenente.

Aos policiais, ele contou que sempre trabalhou honestamente e agora iniciou no tráfico de drogas por conta das dificuldades financeiras que enfrenta. “Ele disse que fez um empréstimo para a compra de um carro e agora vem o desconto na aposentadoria. Por conta disso vem enfrentando dificuldades financeiras e por isso iniciou no tráfico. Admitiu que comprou a droga por R$ 50,00 e que ganharia R$ 2,00 por pedra vendida. No entanto, diz que está arrependido e que vai parar, por temer pela própria vida e a do filho”, afirmou J.Silva.

Os dois foram encaminhados para a delegacia. O pai vai responder por tráfico de drogas e também poderá ser indiciado por corrupção de menor. Além da droga, foram apreendidos na casa aproximadamente R$ 400,00.