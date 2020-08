Posto de combustível é assaltado por dois homens em Campo Mourão

Um posto de combustíveis foi assaltado por volta das 8h de sábado, na rua Miguel Luiz Pereira, nas imediações do Lar Paraná.

De acordo com as informações de testemunhas, dois homens chegaram armados e, após o roubo, fugiram em direção ao Lar Paraná. Eles levaram certa quantia em dinheiro do posto.

Pelas câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível constatar que a dupla estava em uma motocicleta Honda CG de cor preta, sem placas. Ambos estavam de capacete e máscaras.