Comércio de CM atende das 9 às 18 horas nesta semana

Até a próxima sexta-feira (dia 7), o comércio de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário normal: das 9 às 18 horas. No sábado (dia 8), véspera do Dia dos Pais, o comércio lojista funcionará em horário especial: das 9 às 17 horas.

A retomada do funcionamento do comércio mourãoense em horário normal já era reivindicada há algum tempo pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) junto a prefeitura. Em razão da comemoração do Dia dos Pais no próximo domingo, a entidade voltou a gestionar junto ao governo municipal, que liberou o funcionamento do comércio em horário normal ao longo desta semana.

A medida visa evitar aglomerações no comércio, já que tradicionalmente o Dia dos Pais leva grande número de consumidores às compras. Trata-se de uma das principais datas especiais do calendário anual e agora os consumidores terão as lojas abertas por mais tempo para a compra de presentes. A liberação também contribui para o incremento das vendas e o reaquecimento do comércio local.

PREVENÇÃO

A Acicam mantém várias ações no sentido de que todas as medidas contra o coronavirus, recomendas pelos órgãos de saúde, sejam adotadas pelas empresas de Campo Mourão. Além de campanhas pelas redes sociais e a imprensa, a entidade também distribuiu kits com álcool 70 graus e máscaras as empresas associadas.

Para conter o avanço da Covid-19, a entidade aponta o uso de máscara, lavar as mãos com frequência, utilizar álcool 70 graus, distanciamento social e se evitar aglomerações.