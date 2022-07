Policial de Toledo mata oito pessoas, incluindo familiares e comete suicídio

O policial militar Fabiano Júnior Garcia, de Toledo, tirou a própria vida após matar oito pessoas, entre elas os três filhos, a esposa, mãe e um irmão do militar, além de duas pessoas que não possuem parentesco com o atirador. A tragédia ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 15.

Segundo as primeiras informações, após encerrar o seu plantão no batalhão, o soldado foi até o município de Céu Azul, a 60 quilômetros de Toledo, onde os dois filhos estavam passando as férias escolares em uma chácara. Chegando ao local, executou as duas crianças, um menino de 4 anos e a filha, de 9.

Depois ele retornou para Toledo e matou outra filha – de seu primeiro casamento – além da mãe e irmão. Enquanto se deslocava para a casa, ainda teria matado outras duas pessoas que estavam em via pública.

A tragédia não parou aí. Chegando em sua residência ele matou a própria esposa, Kassiele Moreira, e depois cometeu suicídio dentro de seu carro. A chacina chocou a cidade de Toledo.

Segundo a Polícia Militar, Fabiano não possuía histórico de problemas psicológicos e trabalhava atualmente como Coordenador do Policiamento da Unidade. Em nota, a corporação, disse estar consternada e lamentou profundamente o ocorrido nas cidades de Toledo-PR e Céu Azul-PR.

“O policial militar que prestava serviços no 19º Batalhão em Toledo não tinha histórico que pudesse indicar problemas psicológicos e atuava como motorista do Coordenador do Policiamento da Unidade. Desde dezembro de 2020 a região conta com o apoio do programa PRUMOS, que disponibiliza atendimento psicológico e social aos militares e dependentes, com profissionais contratados para atuar nas Organizações Policiais Militares”, diz a nota do Batalhão.

Com informações: RIC Mais – Foto: Gazeta de Toledo