Equipe do Samu realiza parto de emergência em Campo Mourão

A equipe do Samu de Campo Mourão fez um parto de emergência na manhã desta quinta-feira, 14, em uma residência localizada na avenida Pedro Viriato Filho. Com fortes contrações, a mulher recebeu os primeiros atendimentos pela equipe do Suporte Básico do Samu composta pelo condutor Émerson e o enfermeiro Vinícius.

Já no interior da ambulância a mulher entrou em trabalho de parto. Enquanto a equipe do Suporte Básico prestava os primeiro atendimentos e auxiliava a futura mãe, uma equipe do Suporte Avançado, composta pelo condutor Matheus, a enfermeira Tatiane e o médico Eyd, chegou para dar apoio.

Alguns minutos após iniciar o trabalho de parto, a emoção tomou conta de todos ao ouvirem o choro da recém-nascida. A criança e a mãe foram levadas para o hospital Santa Casa e passam bem.