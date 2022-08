Policial de Barbosa Ferraz é baleado por soldado da PM, em Japurá

O Cabo da Polícia Militar, do destacamento da PM de Barbosa Ferraz, Frank Wanderson Cornelian de Amorim, foi baleado por outro policial, durante um encontro de motociclistas, na Balsa de Japurá. Também ficou ferido o mecânico de Barbosa Ferraz, Alysson Teixeira Dourado, mas o caso mais grave é do Cabo Frank.

O crime ocorreu no início da noite desse sábado, 20. Os dois moradores de Barbosa estavam em um veículo GM/Cruze e retornavam para casa, quando foram baleados pelo soldado Wellington, lotado na Polícia Militar de Cianorte.

As informações repassadas para a imprensa até o momento foram narradas apenas pelo soldado autor dos disparos. Ele contou que retornava do evento em Japurá, acompanhado de outros amigos de moto, quando foram fechados pelo carro do policial de Barbosa Ferraz.

Em outro momento, já na cidade, o soldado relata que novamente o motorista do Cruze emparelhou com as motos e teria abaixado o vidro, efetuando um disparo. Nesse instante, ele conta que revidou atirando, alvejando o Cabo Frank e seu amigo, Alysson.

Frank foi atingido nas costas e na região da cabeça. Já Alysson foi ferido na região das costas. No veículo estavam também um filho do policial e um sobrinho de Alysson, ambos adolescentes, mas ambos não foram atingidos. O veículo Cruze saiu da pista e bateu em um barranco.

Segundo as informações, os dois policiais envolvidos na situação não se conheciam e não se descarta a hipótese de que ambos acreditavam que lidavam com assaltantes, e daí o uso da arma de fogo por parte dos dois, para se defenderem. A Polícia Civil deverá apurar essa situação.

Os dois feridos pelos disparos foram levados para o Hospital da cidade, mas devido a situação mais grave do Cabo Frank, ele foi entubado e transferido para o Hospital Santa Casa de Cianorte.

Com informações e foto: Colunanws e Polícia Militar