CM/Futsal vence o Blumenau e garante vaga nos playoffs da Liga Nacional

Na base do sufoco e com uma boa dose de emoção, como já era esperado, o Campo Mourão Futsal venceu o Blumenau por 3 a 2 na noite deste sábado em Santa Catarina, e de forma heroica conquistou uma das 16 vagas nos playoffs da Liga Nacional de Futsal. Em sua quarta participação na competição, o Carneirão jamais ficou de fora da fase de mata-mata, e agora vai enfrentar o Joinville (SC), com o primeiro confronto sendo realizado em Campo Mourão, no mês de setembro.

Equilibrado do início ao fim, o jogo teve duas viradas até o resultado final favorável a o Campo Mourão, que saiu na frente, sofreu o empate e o segundo gol no segundo tempo, mas teve forças para buscar a igualdade novamente e no minuto final, faltando 37 segundos, marcou o gol da classificação, fechando o placar em 3 a 2.

O time mourãoense lutou durante toda a primeira fase da competição para entrar na zona de classificação, e na última rodada conseguiu o grande feito, ficando em 15º lugar, deixando de fora outras equipes paranaenses como Umuarama, Foz e Marechal, que em boa parte da fase inicial se mantiveram entre os classificados.