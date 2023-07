Polícia Rodoviária prende caçadores com armas e facas em Cianorte

Durante uma fiscalização em frente ao posto policial militar rodoviário de Cianorte, na PR-323, a equipe abordou um veículo VW/Gol com placas de Cianorte e prendeu o motorista por estar transportando duas armas de fogo tipo espingarda cartucheira (calibre 20), quinze cartuchos, além de sete facas.

O condutor, que estava acompanhado de mais uma pessoa, não obedeceu a ordem de abordagem, mas foi perseguido pela equipe policial e detido após alguns quilômetros. Em revista no veículo foram localizados os armamentos.

Questionado sobre as armas e facas, os dois ocupantes do veículo responderam ser caçadores e que estariam em uma barranca no Rio Ligeiro, em Cianorte praticando caça.

O veículo foi retido e encaminhado ao pátio do Polícia Rodoviária de Cianorte por pendências administrativas. Após confecção de documentos os mesmos foram encaminhados para a UPA de Cianorte para consulta médica e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil de Cianorte para providências.