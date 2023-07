PRF apreende carga milionária de cocaína em Jandaia do Sul

No início da noite desta quarta-feira (19), por volta das 19h30, na BR-376, em Jandaia do Sul, policiais rodoviários federais abordaram o motorista de um Fiat Fiorino furgão, com placas de Indianópolis, carregado com drogas.

O veículo transitava no sentido Bom Sucesso a Jandaia do Sul. Iniciado a fiscalização, os policiais encontraram de forma camuflada nas laterais do baú, 147 kg, entre cocaína e pasta base de cocaína.

Também foi constatado que o condutor, um homem de 34 anos, conduzia o veículo no período de suspensão de sua CNH. Além desse condutor, havia também um passageiro de 44 anos.

Indagados, ambos disseram que saíram da região de Umuarama e pretendiam seguir sentido Curitiba, onde seriam remunerados pela empreitada criminosa. Eles foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

Ambos, em tese, responderão pelo crime de tráfico de drogas, e o condutor além desse crime, o de conduzir veículo no período de suspensão da CNH.