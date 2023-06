Polícia Rodoviária apreende mercadorias contrabandeadas do Paraguai na PRC-158

Durante operação de repressão a crimes de roubos nas rodovias, a Polícia Rodoviária Estadual de peabiru apreendeu um veículo Ford/Fiesta, com de placas de Aparecida do Taboado/MS, carregado com mercadorias oriundas do Paraguai.

A ocorrência foi registrada na noite dessa quarta-feira, em frente ao posto rodoviário. O veículo era dirigido por K. P. P., de 26 anos, que estava acompanhado de L. C. R., 59 anos.

Durante revista no interior do automóvel foram localizadas diversas mercadorias do Paraguai, como vinhos, perfumes, celulares e outros.

Após os trâmites de praxe junto à Polícia Federal o veículo e os envolvidos foram liberados, sendo todas as mercadorias devidamente contadas e encaminhadas ao depósito da Receita Federal em Maringá.