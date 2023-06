Hospital Santa Casa é vítima de crime cibernético e perde R$ 240 mil

O Hospital Santa Casa de Campo Mourão foi alvo de crime cibernético e teve ao menos R$ 240 mil furtados de sua conta bancária. Um rombo que afeta diretamente os compromissos da instituição como folha de pagamento e até aquisição de medicamentos.

O crime ocorreu no dia 1º de junho e resultou no atraso de pagamentos a funcionários, médicos, fornecedores e tributos. Além disso, a diretoria do hospital informou que teve dificuldades em adquirir medicamentos essenciais para o cuidado dos pacientes.

“Nesse momento desafiador, solicitamos a colaboração e o apoio de todos os que puderem ajudar a nossa Santa Casa de Campo Mourão. Quaisquer contribuições serão extremamente valiosas para enfrentarmos essa situação adversa”, solicita a diretoria em nota enviada à imprensa.

A direção declara ainda que atos dessa natureza têm um impacto direto na capacidade da Santa Casa de Campo Mourão em fornecer os recursos necessários para atender às demandas de saúde da comunidade. “Reforçamos nosso compromisso em tomar todas as medidas necessárias judiciais, técnicas e legais para combater esse tipo de crime cibernético, a fim de preservar a excelência na assistência médica prestada aos nossos pacientes. Agradecemos antecipadamente a compreensão, a solidariedade e o apoio de cada um de vocês nesse momento difícil. Estamos confiantes de que, juntos, superaremos essa adversidade e seguiremos em busca de um futuro promissor para nossa instituição”, diz a nota.

Confira algumas formas de contribuição: