Polícia Rodoviária apreende contrabando em ônibus na PR-317, em Floresta

A Polícia Rodoviária Estadual de Floresta, com apoio da equipe de São João do Ivaí, apreendeu diversas mercadorias oriundas do Paraguai durante uma operação realizada na rodovia PR-317. Os produtos eram transportados por três passageiros em um ônibus de linha.

A apreensão ocorreu no início da manhã de ontem. Durante a revista no compartimento de bagagens, foram encontradas algumas malas contendo diversos celulares, perfumes, armações de óculos e outros cosméticos, sem nota fiscal.

Duas mulheres de 37 e 65 anos, e um homem de 48, foram identificados como responsáveis pelas mercadorias. As mulheres residem em Cascavel e Foz do Iguaçu, e o homem é natural de Patos de Minas-MG.

As mercadorias foram encaminhadas ao pátio da Receita Federal de Maringá, e os três passageiros liberados no local.