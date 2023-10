Grande público compareceu a abertura do Empreende Week

Foi realizada na noite desta terça-feira (3/1) a abertura da sétima edição do Empreende Week, que acontece em Campo Mourão até a próxima sexta-feira. O evento teve a presença de grande número de empresários, autoridades, estudantes, populares e lideranças da comunidade.

A cerimônia de abertura foi precedida de uma apresentação do Ballet Educere e o primeiro a discursar foi Jackson Bisi (presidente da Fundação Educere), que falou em nome da organização do Empreende Week. Em seguida discursaram o prefeito Tauillo Tezelli e o secretário estadual de Turismo, Márcio Nunes (deputado estadual licenciado), que representou o governador Ratinho Júnior.

Após a solenidade aconteceu a palestra “Menos Emoção e Mais Razão”, proferida pela apresentadora do programa “Saia Justa” (GNT), Gabriela Prioli. Ela também é advogada (Mestre em Direito Penal), professora, autora de best-seller e uma das maiores influenciadoras digitais do país. Atua ainda como Professora Convidada no curso de Pós-Graduação em Direito e Processo Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Ao final da palestra, o público – em pé – aplaudiu demoradamente Gabriela Prioli.

EMPREENDE WEEK

A programação do evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo é inteiramente gratuita e inclui atividades e atrações para todas as idades. O Empreende Week/2023 acontece nas dependências do Mourão Garden, que está localizado na Rua Pioneiro Alberto Tanigut, 34. A programação completa está disponível no site: https://linktr.ee/