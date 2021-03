Polícia Rodoviária apreende 4,7 toneladas de maconha em carga de sementes

Mais de 4,7 toneladas de maconha foram apreendidas por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) durante uma abordagem de rotina. A apreensão, que é a maior do ano, começou por volta de 12h30 de quinta-feira (25) na cidade de Iporã, no Noroeste do Paraná, e resultou na prisão de um homem. A droga estava escondida em uma carga de sementes de chia.

De acordo com as informações repassadas pelo BPRv, a equipe abordou um caminhão durante em fiscalização no Posto Rodoviário de Iporã, na PR-323. Aos militares estaduais, o motorista, de 29 anos, teria informado que havia carregado o veículo com sementes de chia em Sete Quedas (MS) e que levaria até a cidade de Mogi Guaçu (SP).

A equipe policial desconfiou do nervosismo do motorista e iniciou uma busca minuciosa na carga. Ao retirar alguns sacos de sementes foi possível localizar 418 fardos de maconha, que após pesagem totalizaram 4.760 quilos da droga.

Para o comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer, a apreensão é resultado do trabalho operacional feito pelas equipes nos 56 postos rodoviários em cerca de 13 mil quilômetros de rodovias estaduais que cortam o Paraná. “Esse direcionamento operacional resulta em grandes apreensões e ele é muito importante nas regiões de fronteiras, pois sabemos que é um passadouro de drogas para todo o País”, explicou.

“Esse ano já conseguimos dobrar as apreensões em relação ao mesmo período do ano passado e o nosso número de ocorrências é 10 vezes maior também”, informou. “O investimento em segurança das rodovias é muito importante, pois a droga que nós apreendemos ali deixa de ser vendida nos centros urbanos não só do Paraná como também do Brasil todo”, afirmou o tenente-coronel.

ANO PASSADO

Nos 12 meses de 2020, o Batalhão Rodoviário apreendeu mais armas, drogas e produtos contrabandeados nas estradas que cortam o Paraná. Só as apreensões feitas nas estradas somaram 43 toneladas de maconha, um aumento de 173% em relação ao ano anterior, que registrou quase 16 toneladas. Em todo o Paraná, e não apenas nas estradas, as apreensões desta droga pelas forças de segurança chegaram a 283,5 toneladas,

Além da maconha, o Batalhão de Polícia Rodoviária também apreendeu 88 quilos de cocaína nas estradas estaduais – 537,7% a mais que em 2019, quando foram 13,8 quilos. Já do crack foram 85,8 quilos, 260,8 quilos a mais que no ano anterior (23,8 quilos). Também foram apreendidos 7,9 quilos de haxixe, contra 2,5 quilos em 2019 , um aumento de 216,2%.