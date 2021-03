Vacina contra Covid-19 prossegue neste sábado em dois pontos

Prossegue neste sábado (27), das 9 às 13 horas, a vacinação contra Covid-19 para idosos que já completaram 74 anos (Casa da Cultura) e para trabalhadores da Saúde acima de 40 anos (Secretaria de Saúde). Idosos acima de 84 anos, que tomaram a primeira dose dias 2 e 4 de março, receberão a segunda dose também neste sábado, na Casa da Cultura.

Neste sábado o atendimento não terá divisão por sexo, já que o atendimento será apenas no período da manhã. A partir de segunda-feira (29), continua a segunda dose para idosos acima de 80 anos, conforme agendamento no comprovante da primeira dose. Para ser vacinado é preciso apresentar RG, CPF e Cartão do SUS.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, enfatiza que devem ser obedecidas as normas de distanciamento e a faixa etária. “Temos organizado da melhor forma possível, por sexo, distribuição de senhas, drive thru, tudo no intuito de atender com agilidade e segurança a população”, ressalta o secretário. Ele lembra que as vacinas são enviadas pelo governo do Estado.