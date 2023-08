Polícia prende mais um suspeito e identifica homem morto em CM

Após ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), foi identificado o corpo do homem encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, em um riacho embaixo de uma ponte que divide os jardins Bandeirantes e Fortunato Perdoncini, em Campo Mourão.

Trata-se de Alex dos Santos Ribeiro, morador em Boa Esperança. O corpo estava enrolado em lençol e cobertor, dentro de um saco, no rio. O autor do crime foi preso logo pela manhã e confessou ter matado a vítima com um machado.

A Polícia Civil manteve as investigações e chegou a um segundo envolvido no assassinato. O suspeito foi encontrado dormindo embaixo de uma árvore, em visível estado de embriaguez.

Encaminhado para a delegacia, ele disse que ajudou a transportar o corpo de Ribeiro até o riacho, usando uma bicicleta. Sobre a motivação, ele deu uma versão diferente da que foi prestada pelo autor do crime.

Disse que Ribeiro foi morto porque recebeu uma certa quantia em dinheiro para comprar drogas, e retornou sem o entorpecente e sem o dinheiro. O rapaz preso pela manhã alegou ter matado a vítima porque ela teria furtado fios de cobre de sua residência.

A Polícia Civil mantém as investigações, pois há suspeitas de que há mais pessoas envolvidas no crime, cometido com requintes de crueldade. Ribeiro teve a cabeça desfigurada pelos golpes do machado.