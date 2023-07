Estudantes disputam prêmios em concurso de inovação e empreendedorismo

O Núcleo de Empreendedorismo, Pesquisa e Extensão (NEPE) do Centro Universitário Integrado, o Sebrae e o Ecossistema de Inovação de Campo Mourão promovem o Concurso Inova: Desafiar, Estimular, Capacitar e Inovar.

A competição tem por objetivos estimular a cultura do empreendedorismo, incentivar o planejamento de produtos e serviços inovadores que solucionem problemas reais de empresas parceiras, fortalecer o espírito de trabalho conjunto em equipes e contribuir para o desenvolvimento da região.

A competição é direcionada para estudantes de graduação e ensino médio de qualquer instituição de ensino e engloba duas modalidades: Cases reais de empresas e Inovações em negócios tradicionais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de agosto no link https://conteudo.grupointegrado.br/concurso-inova onde consta todo o regulamento. Segundo os organizadores, a previsão é de 200 equipes participantes.

O primeiro lugar vai receber um prêmio de R$ 6 mil; o segundo ficará com R$ 3 mil e o terceiro com R$ 1 mil. Se os vencedores forem estudantes do Grupo Integrado, terão direito a descontos em uma mensalidade que variam de 25% a 100%, exceto para o curso de Medicina.

“O Concurso Inova aplica a metodologia do Startup Garage – que ajuda transformar ideias e problemas em soluções para a sociedade – e oferece conteúdos exclusivos aos participantes, em um ambiente virtual. Assim, daremos oportunidades aos estudantes de vivenciar essa jornada de empreendedorismo e inovação”, explica o coordenador do NEPE, Fabrício Pelloso Piurcosky.

PROBLEMAS REAIS

Entre as empresas parceiras que participam do concurso está a Seara Alimentos, cujos desafios envolvem a redução do consumo de água, dos custos fixos, os desvios de insumos, a rotatividade de funcionários, a ergonomia e outras questões. O que se pretende alcançar são maneiras práticas e reais para solucionar essas necessidades da companhia.

Enquanto isso, na Agrológica – que é uma revenda de insumos agrícolas e tem sete unidades no Estado do Mato Grosso – os desafios envolvem a fidelização de clientes com melhor experiência de atendimento e a implementação e uso de um sistema de gestão de estoque, mas sem a necessidade de adquirir uma ferramenta paga.

Para o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, a problemática a ser resolvida consiste em como potencializar as vendas do comércio local e presencial do município, frente ao crescimento do mercado online.

Outras empresas participantes como Unimed e Integrado Genética listaram seus desafios envolvendo as necessidades de inovações em negócios tradicionais. E para auxiliar os times nesta jornada empreendedora em busca de soluções, os estudantes terão mentorias e oficinas de capacitação do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae.

Para Thalya Maria Ferreira de Lima – professora do Grupo Integrado e membro da organização do Concurso Inova – as dinâmicas utilizadas durante a competição vão propiciar um ambiente ideal para que os estudantes desenvolvam sua criatividade, senso crítico e potencial para a resolução de problemas reais. “Além do benefício aos acadêmicos, esse desafio auxilia as empresas que vão receber propostas de soluções para suas necessidades de melhorias e inovação”.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os trabalhos apresentados serão avaliados por uma comissão julgadora que vai analisar a relevância do problema tratado e abrangência do benefício; a viabilidade econômica e operacional da solução apresentada; a capacidade aparente do time para concretizar a ideia em um negócio e o potencial de inovação da solução e ideia de negócio.

Outros critérios envolvem a eficiência do protótipo criado ao entregar valor para o cliente; a viabilidade do plano de execução; a vantagem competitiva; a percepção de valor identificado pelo potencial cliente; os resultados alcançados na validação do cliente e do produto e a qualidade da apresentação.

“Muitas vezes, em seu dia a dia, as empresas não conseguem pensar em melhorias operacionais ou estratégicas. Então, o concurso surge como a oportunidade de resolver um problema real. E em determinados projetos, as companhias podem descobrir talentos e até recrutar os estudantes envolvidos na solução de sua dor”, destaca Fabrício Pelloso Piurcosky.

Sobre o Centro Universitário Integrado

Localizado em Campo Mourão (PR), o Centro Universitário Integrado oferece, há mais de 25 anos, ensino superior de excelência reconhecido pelo MEC. Preocupado com o que o mercado necessita, busca ofertar um ensino de qualidade voltado às competências que precisam ser desenvolvidas por todos os profissionais.

Para isso, conta com infraestrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, metodologias de ensino inovadoras e corpo docente com forte experiência acadêmica e vivência prática.

O Centro Universitário faz parte do Grupo Integrado, que tem 37 anos de história e conta com o Colégio Integrado, atuando do berçário até o ensino médio. Com isso, é possível iniciar os estudos no Grupo e seguir até a pós-graduação Lato Sensu (especialização).

O Grupo também é composto pelo Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia IN2, Integrado Genética, Super Professor e Coonect.se. Recentemente, a instituição foi premiada em nível nacional com a primeira vertical do agronegócio brasileiro: a BeAgro Integrado. Trata-se do conceito de verticalização da educação, inovação e tecnologia, visando à formação integral do profissional do agro do futuro de forma estratégica.