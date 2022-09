Polícia prende dois homens envolvidos em assalto a ônibus

Dois dos homens envolvidos no assalto a um ônibus de turismo, ocorrido nessa terça-feira, entre as cidades de Cascavel e Corbélia foram presos pela polícia. Durante a ação, os policiais apreenderam também um simulacro de fuzil e uma Glock 9 mm com rajada e carregador alongado.

Diversas equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal se mobilizaram nas buscas pelos criminosos. De acordo com as informações, os bandidos fortemente armados abordaram o coletivo que estava carregado com eletrônicos comprados no Paraguai.

O ônibus foi desviado pelos criminosos para uma estrada rural, na região do Reassentamento São Francisco, onde acabou atolando no barro. Os criminosos fugiram em direção a Cascavel e acessaram estradas rurais, com as mercadorias roubadas.

Informações sobre o paradeiro dos outros envolvidos no assalto podem ser passadas aos telefones de emergência: 153, 190 e 197.

Com informações: Catve