Brasileiro: Atlético-MG quer superar Palmeiras para ficar perto do G6

Sem atuar há mais de uma semana, Atlético-MG e Palmeiras entram em campo na noite desta quarta-feira (28), pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, começa a partir das 21h45 (horário de Brasília).

O tempo “livre” serviu para recuperação física, treinamentos e colocar a casa em ordem. Aliás, ter o mando de campo não tem sido bom para o Galo nas rodadas mais recentes. A última vitória da equipe no Mineirão foi em 25 de junho, contra o Fortaleza, pela 14ª rodada. Desde então, foram cinco partidas disputadas, dois empates e três derrotas. Com 40 pontos, em sétimo lugar na tabela, o Galo busca os três pontos da vitória contra o líder Verdão para seguir na briga por uma vaga na Copa Libertadores.

“O nosso objetivo hoje é a vaga direta na Libertadores. Tivemos uma semana para treinar, para colocar algumas coisas em prática, melhorar a parte física, tática e técnica. Sabemos a dificuldade do jogo, de enfrentar o Palmeiras. Faz tempo que a gente não ganha dentro de casa, diante da nossa torcida, mas creio que isso vai mudar”, acredita Mariano, lateral-direito do Galo.

A missão do Atlético-MG não vai ser fácil. O Palmeiras é o líder do campeonato, com 57 pontos e apenas duas derrotas em 27 partidas, a última na 15ª rodada, contra o Athletico-PR. O técnico Abel Ferreira, no entanto, terá muitos desfalques para o confronto desta noite. São eles: Weverton, que está com a Seleção Brasileira, Gustavo Gómez, com a seleção paraguaia. Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino estão suspensos, além de Raphael Veiga e Jailson, lesionados.

Do lado do Verdão, a novidade entre os relacionados é a presença do atacante Endrick, de 16 anos, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians no último domingo (25), que garantiu ao Alviverde o título do Brasileiro Sub-20. O jovem pode ter esta noite a chance de estrear na equipe profissional. Já o volante Fabinho não viajou para Belo Horizonte, pois lesionou a coxa direita no último treino do time na segunda-feira (26). O técnico Abel Ferreira também não poderá contar com Raphael Veiga e Jailson, que seguem no departamento médico, e terá de lidar com as ausências de Weverton – convocado para a seleção brasileira – e de Gustavo Gómez, Gabriel Menino, Danilo e Zé Rafael, que cumprem suspensão.

Fonte: Agência Brasil