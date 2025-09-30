Policia Militar recupera veículos furtados e apreende materiais ilícitos em CM

Na madrugada desta terça-feira (30), a equipe ROCAM do 11º BPM realizava motopatrulhamento tático nas imediações do Parque Industrial, em Campo Mourão, quando avistou um veículo Mercedes-Benz ML 350 CDI, cor branca, transitando em alta velocidade sentido Goioerê.

A equipe tinha conhecimento de que um veículo com as mesmas características havia sido furtado no município de Peabiru, e que o automóvel teria sido utilizado, com uma Fiat Toro branca, em um roubo a ônibus de compras ocorrido nas imediações de Mamborê.

Diante da situação, foi iniciado acompanhamento tático, que resultou na abordagem do veículo às margens da BR-272. O condutor de 28 anos foi identificado e, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, na busca veicular foram localizados diversos objetos.

Na checagem da placa, não havia indicação de furto ou roubo. Entretanto, ao verificar o chassi, confirmou-se tratar do veículo furtado em Peabiru.

O rapaz confessou que levaria o veículo até a região de Farol e retornaria para buscar a Fiat Toro, também fruto de crime. A equipe seguiu até o local indicado, onde foi localizada a Fiat Toro. Após consulta ao sistema, constatou-se que o veículo havia sido furtado no dia 10 de setembro.

Além disso, foi verificado que ambos os veículos estavam equipados com giroflex e sirene, apresentando indícios de adulteração e supressão de sinais identificadores.

Durante o prosseguimento da ocorrência, informações foram repassadas que os veículos haviam sido vistos em um imóvel. As equipes policiais deslocaram até o endereço, encontrando o portão aberto e sem moradores. No interior de um barracão anexo foram localizados mais produtos ilícitos.

Todo o material foi apreendido e encaminhado, juntamente aos veículos e o autor, para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, onde serão adotadas as providências de Polícia Judiciária.

Além dos dois veículos foram apreendidos:

✅ Quatro garrafas de bebidas alcoólicas importadas apreendidas;

✅ GPS, powerbank, jammer bloqueador de sinal com 12 canais apreendidas;

✅ 9 bases carregadoras apreendidas;

✅ 7 rádios comunicadores Baofeng apreendidos;

fones de ouvido e cabo de transmissão apreendidas;

✅ Dois coletes balísticos apreendidos;

✅ Placas Mercosul pertencentes à Mercedes-Benz ML 350 CDI apreendidas;

✅ Diversos pinos utilizados para remarcação de chassi apreendidas;

✅ 2 munições intactas 09mm apreendidas;

✅ 1 estojo deflagrado 7,62mm apreendidas;

✅ 1 munição intacta .12 apreendidas;

✅ 1 munição intacta .380 apreendidas;

✅ 1 munição intacta .44 apreendidas;

✅ 1 Indivíduo encaminhado (28)