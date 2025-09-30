Feriado do aniversário de Campo Mourão será no dia 13 de outubro

Está confirmado que o feriado comemorativo do 78º aniversário de emancipação político-administrativa do Município de Campo Mourão será no dia 13 de outubro, conforme determina a legislação. A data oficial do aniversário é 10 de outubro e a mudança do feriado está prevista na lei ordinária nº 3.869 (de 25 de outubro de 2017), ratificada pelo Decreto nº 10.753, publicado no dia 16 de janeiro de 2024.

Neste ano, o aniversário de Campo Mourão será em uma sexta-feira (dia 10) e o feriado acontece na segunda-feira seguinte. “O feriado do aniversário do Município de Campo Mourão será comemorado na segunda-feira subsequente ao dia 12 do mês de outubro, quando o dia 10 de outubro não for no domingo, ocasião em que as comemorações serão mantidas na mesma data”, especifica a lei.

A transferência do feriado municipal aconteceu pela primeira vez em 2018 e atendeu a uma antiga reivindicação dos lojistas locais, representados pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e outras entidades empresariais. A proximidade com o feriado da Padroeira do Brasil (Nossa Senhora Aparecida, no dia 12) levava o comércio local a permanecer fechado dois dias na mesma semana, em alguns anos, o que levava muitos consumidores a procurarem outros centros para fazer compras, principalmente em razão do Dia das Crianças (12 de outubro).