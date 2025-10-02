Polícia Militar recupera motoneta roubada e prende dois suspeitos em Farol e Mamborê

Na tarde desta quarta-feira (1), a Polícia Militar de Farol, durante patrulhamento em Janiópolis, recebeu a informação de que uma motoneta Honda Biz EX, ano 2013, de cor vermelha, que havia sido roubada, estaria sendo levada para Farol pela estrada que liga o distrito de Canjarana à cidade.

De imediato, a equipe policial seguiu pela via indicada e chegou até Canjarana, porém não encontrou o veículo. No retorno para Farol, durante patrulhamento pela avenida Paraná, na esquina com a rua Rio de Janeiro, os policiais visualizaram a motoneta estacionada sobre a calçada.

No local, um homem de 30 anos se apresentou como proprietário do veículo. Ao ser questionado sobre a procedência, ele afirmou ter adquirido a motoneta no mesmo dia, pagando R$ 2 mil a um indivíduo residente em Mamborê. O comprador disse ainda que o vendedor havia informado que a moto era “pizeira” e que a negociação foi realizada por meio do aplicativo WhatsApp.

A equipe policial de Mamborê foi acionada e localizou o suspeito de 27 anos em sua residência, situada na área rural do município.

Diante da situação, ambos os envolvidos foram encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências cabíveis. A motoneta recuperada foi apreendida.