Polícia Militar recupera eletrônicos furtados de clínica e prende dois homens em Luiziana

Policiais militares do Destacamento de Luiziana recuperaram diversos eletrônicos furtados de uma clínica durante a madrugada desta segunda-feira (29). A ação resultou na prisão de dois homens envolvidos no crime.

Após serem acionadas, as equipes iniciaram patrulhamento e buscas pela região, coletando informações e analisando imagens de câmeras de segurança. Com base nos levantamentos, os policiais identificaram dois suspeitos: um homem de 55 anos, apontado como receptor dos objetos, e outro de 34 anos, autor do furto.

Em diligência no primeiro endereço, os militares localizaram um televisor dentro da residência. Em uma plantação de bananas em frente ao imóvel, foram encontrados um notebook e três aparelhos celulares.

Na sequência, a guarnição se deslocou até o endereço do segundo suspeito, onde efetuou sua prisão.

Os dois envolvidos e os objetos recuperados foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão para as providências cabíveis.