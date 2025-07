2º Encontro de Colecionadores movimenta Museu Municipal e atrai público em CM

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Museu Deolindo Mendes Pereira, promoveu no último domingo (27) o 2º Encontro de Colecionadores, reunindo expositores da cidade e da região com acervos repletos de história, raridades e memórias afetivas. O evento superou as expectativas e atraiu um público expressivo ao museu, que foi transformado em um espaço de nostalgia e curiosidade.

O encontro contou com a participação de colecionadores que apresentaram itens como discos de vinil, moedas, cédulas, livros, gibis, filmes e publicações literárias raras.

Entre os destaques, o empresário Paulo Bileski apresentou uma seleção especial de discos, incluindo um vinil de Milton Nascimento com faixas censuradas durante o regime militar. Já Cláudio de Paula Xavier Boenig, filho do primeiro bioquímico de Campo Mourão, levou ao público uma coleção histórica de moedas e cédulas brasileiras.

A programação teve ainda a participação do grupo Rota 44, com exposição de carros antigos na fachada do Museu, e a presença do DJ Ivens Matos, que embalou a tarde com clássicos executados diretamente dos vinis em exibição.

“Foi um domingo especial, em que os colecionadores puderam mostrar seus acervos e os mourãoenses conheceram ainda mais do nosso Museu Municipal. Um verdadeiro sucesso”, avaliou Jair Elias dos Santos Júnior, Coordenador do Museu.

A próxima edição do Encontro de Colecionadores já tem previsão: ocorrerá em outubro, integrando a programação oficial dos 78 anos de Campo Mourão, com uma agenda ainda mais ampla e interativa.