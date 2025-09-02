Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Quinta do Sol

A Polícia Militar de Quinta do Sol prendeu, nesta terça-feira (2), um homem de 29 anos suspeito de tráfico de drogas. A ação teve início após uma denúncia anônima informar sobre a intensa movimentação em uma residência que estaria sendo utilizada para a venda de entorpecentes.

De acordo com a PM, a casa passou a ser monitorada e foi constatado que diversos veículos e pessoas paravam no local, sendo atendidos rapidamente pelo suspeito. Em uma das ocasiões, uma motocicleta vermelha recebeu algo e saiu em alta velocidade, mas não foi possível realizar a abordagem.

Durante patrulhamento nesta manhã, os policiais visualizaram o suspeito lavando o quintal da residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria jogado ao chão um objeto, que posteriormente foi identificado como maconha, e correu para dentro do imóvel. No momento da tentativa de abordagem, tanto o homem quanto os policiais escorregaram no chão molhado e com sabão, resultando em lesões — os militares sofreram luxações nos braços e o suspeito cortes nas pernas.

Ainda segundo a ocorrência, o homem resistiu ativamente à prisão, sendo necessário o uso de bastão retrátil para contê-lo. No interior da residência foram encontradas 22 porções de maconha, totalizando 826 gramas, além de duas máscaras balaclava e um celular Samsung.

O indivíduo, que já possui diversas passagens policiais por tráfico e consumo de drogas em Engenheiro Beltrão, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade. O canil do 11º BPM também foi acionado para realizar varredura no quintal, já que denúncias apontavam que o suspeito escondia entorpecentes no terreno.