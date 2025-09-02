CM/Futsal recebe o Manoel Ribas, em Peabiru, pela última rodada classificatória do Paranaense

Em duelo da última rodada da primeira fase do Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal recebe o Manoel Ribas, na noite desta quarta-feira, 3, no ginásio professor Ary da Silva, em Peabiru.

Na pré-temporada deste ano, o espaço já foi palco de amistoso da equipe mourãoense contra o Terra Boa, e novamente será a casa do Carneirão, no compromisso marcado para às 20h, com expectativa de grande público.

A cidade vizinha de Campo Mourão, abraça o Carneirão no duelo final da fase de classificação, que definirá os confrontos dos playoffs da competição estadual. Em razão de evento previamente agendado para a Arena UTFPR (Belin Carolo), e a falta de estrutura em outros ginásios do município, o tricolor mourãoense jogará em Peabiru.

Para o confronto, exceto pela ausência do pivô Dé, que segue em tratamento de pubalgia, Campo Mourão terá força máxima em quadra.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal, Marujo Sports e Supermercados Bom Dia de Campo Mourão e Peabiru.