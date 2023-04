Polícia Militar prende dois bandidos após troca de tiros na rodovia PR-317

A Polícia Militar prendeu dois bandidos e apreendeu duas armas de fogo, além de munições após perseguição iniciada no perímetro urbano da cidade de Floresta, Durante a fuga houve troca de tiros e dois homens foram presos. Um terceiro indivíduo acabou fugindo. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira, 25.

Após receber informações de que um veículo GM/Vectra, de cor prata, ocupado por três pessoas estaria circulando pela cidade de Floresta, a equipe da Polícia Militar iniciou as buscas. Segundo a PM, recentemente um veículo com as mesmas características havia praticado assalto na PR-317 e a suspeita é que o bando estaria planejando mais um roubo.

Logo ao iniciar as diligências, os policiais avistaram o veículo. No entanto, na tentativa de abordagem, o motorista empreendeu fuga pelas ruas da cidade e adentrou na rodovia PR-317.

A Polícia Rodoviária deu apoio e os criminosos chegaram a atirar contra a viatura da Polícia Militar. As equipes revidaram e os pneus do Vectra foram atingidos. Na sequência o veículo parou na rodovia e o motorista fugiu a pé.

Os outros dois homens foram presos. No interior do carro foi localizado um revólver e uma espingarda calibre 12, algumas munições, entre outros acessórios que indicam que o grupo pretendia realizar assalto na rodovia ou na cidade. A dupla foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Floresta.