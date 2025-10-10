Polícia flagra mulher vendendo drogas em bairro de Campo Mourão

Durante patrulhamento pelo Conjunto Habitacional Dr. Milton Luiz Pereira, em Campo Mourão, a Polícia Militar flagrou uma mulher, de 30 anos, entregando cocaína a um jovem de 22 anos. A ocorrência foi registrada por volta da 01h40 desta madrugada.

Ao perceber a aproximação da equipe policial, a suspeita correu para o interior da residência e tentou se desfazer do restante do entorpecente, jogando-o em um vaso sanitário.

Com apoio da equipe do canil, foi realizada uma varredura completa no imóvel e no quintal, onde foram localizados plástico filme — comumente utilizado para embalar drogas — e uma grande quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, ambos foram detidos e encaminhados à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências cabíveis.