Natal de Campo Mourão terá mais de cinco mil raspadinhas premiadas

As empresas participantes da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2025”, promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), estarão entregando mais de cinco mil raspadinhas premiadas neste final de ano. Serão cinco mil raspinhas no valor de R$ 50,00 e a 12 (doze) sorteios no valor de R$ 5 mil, totalizando R$ 60.000,00 em vale-compras para os consumidores, por meio da Loteria Federal

A premiação inédita foi anunciada no lançamento da tradicional promoção e os kits para a adesão das empresas à campanha já estão sendo comercializados pela Acicam. Para viabilizar a participação de empresas de todos os portes, que atuam nos mais diferentes ramos de atividades, foram disponibilizados kits de diversos valores. Os interessados podem obter mais informações diretamente na entidade ou pelo telefone (44) 3518 8000.

A campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2025” inicia oficialmente no dia 17 de novembro, com encerramento no dia 09 de janeiro de 2026. As empresas participantes estarão concorrendo a dois prêmios no valor de R$ 2 mil cada, no final da promoção. Os consumidores já se acostumaram a receber os cupons da promoção para concorrer aos prêmios e ao passeio tradicional passeio de trenzinho da ACICAM, sendo que este ano contará com dois trenzinhos